Барнаул, 17 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае по случаю выборов налажена круглосуточная трансляция работы центра общественного наблюдения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в режиме реального времени центр будет находится все три дня голосования — 17, 18 и 19 сентября.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Любой гражданин может посмотреть трансляцию из специально оборудованного центра «Наблюдатель22». Центры общественного наблюдения — это важная часть региональных общественных штабов. Именно благодаря им гражданское общество имеет дополнительную возможность осуществлять общественный контроль за выборами», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, о состоянию на 1 июля 2021 года в Алтайском крае проживало 1 792 470 избирателей. В 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона.

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