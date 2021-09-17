Москва, 17 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Функция «Частный узел» (iCloud Private Relay) предположительно отключена для российских пользователей. О таком решении американской компании Apple сообщает 17 сентября TJ.

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Пользователи из РФ сообщили о проблемах в работе этого сервиса. Функцию можно подключить в предрелизной iOS 15, но спустя некоторое время она отключается и предупреждает о недоступности на территории России в связи с «действующими ограничениями местного законодательства».

Эта опция доступна на всех устройствах для пользователей, которые подписались на дополнительное пространство в iCloud. Она позволяет скрыть IP-адрес от всех, в том числе от оператора связи с самой Apple.

В СМИ «Частный узел» сравнивают с VPN-сервисом, но в Apple подчеркивают, что в первую очередь этот механизм защищает от рекламного отслеживания.

Функция iCloud Private Relay не доступна в ряде стран, включая Белоруссию, Китай, Саудовскую Аравию.

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