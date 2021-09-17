Душанбе, 17 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Ответственность за восстановление Афганистана должны взять на себя США. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе четырехсторонней встречи с главами МИД России, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

U.S. Department of State Ван И

«Поспешный вывод войск США и их союзников привел к возникновению новых проблем в Афганистане», — приводит его слова сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Кроме того, Ван И уточнил, что формирование новой политической структуры в Афганистане еще не закончено, этнические и религиозные конфликты в стране имеют сложный характер, а также наличествуют высокие риски локальных конфликтов, проблемы обеспечения благосостояния афганского населения и неопределенность в вопросах будущего развития.

«США должны выполнять взятые на себя обязательства. Четыре страны (Китай, Россия, Иран, Пакистан) должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь», — отметил глава МИД КНР.

«Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки», — добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября премьер-министр Пакистана Имра Хан встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси на полях саммита ШОС в столице Таджикистана, чтобы обсудить укрепление двусторонних отношений.