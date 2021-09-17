Стокгольм, 17 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Шведский военно-промышленный концерн Saab до конца 2021 года поставит для ВВС Бразилии четыре многоцелевых истребителя Gripen. Об этом вице-президент концерна по продажам и маркетингу Микаэль Франзен заявил в опубликованном 16 сентября интервью газете Valor Economico.

Ernst Vikne Истребитель JAS 39 Gripen

Микаэль Франзен «Два самолёта уже изготовлены и ещё два находятся на финальной стадии производства в шведском Линчепинге».

По его словам, готовые самолёты до конца ноября уже прибудут в Бразилию морем. Ещё два истребителя немного позже доставят отдельно «из соображений безопасности».

Всего Бразилия до окончания 2024 года рассчитывает получить 36 лёгких многоцелевых истребителей Gripen, 15 из которых, в соответствии с заключённым в 2014 году между SAAB и бразильским авиапроизводителем Embraer контрактом, планируется изготовить на заводе в Гавиау-Пейшоту.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года в бразильский порт Итажаи и Навегантис (штат Санта-Катарина) прибыло судно Elke с первым шведским истребителем Gripen для ВВС Бразилии.