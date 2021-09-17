Берлин, 17 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года в Европе было реализовано 724 710 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 18,1% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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Всего с января по август нынешнего года реализация машин в Европе составила 8 188 886 экземпляров, что на 12,7% больше, чем было продано за первые восемь месяцев прошлого года.

Больше всего новых автомобилей в Европе в прошлом месяце было реализовано в Германии — 193 307 машин (-23%). На втором месте по этому показателю оказалась Россия. Здесь в отчётный месяц было продано 114 130 единиц легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Франция, где дилерам удалось реализовать 88 065 машин (-15%).

Далее по списку идут: Великобритания (68 033 ед.; — 22%) и Италия (64 689 ед.; — 27,3%).

Напомним, за первые шесть месяцев текущего года на мировом авторынке было реализовано 2,6 млн электрокаров. Таким образом, рост продаж электрокаров в мире вырос за указанный период на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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