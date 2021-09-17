Леверкузен, Германия, 17 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Немецкий «Байер» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Байера» голы забили полузащитник Эксекиэль Паласиос и нападающий Флориан Вирц. У «Ференцвароша» отличился форвард Райан Ммаэ.

Во втором туре «Ференцварош» примет на своём поле испанский «Бетис», а «Байер» на выезде сыграет с шотландским «Селтиком». Матчи пройдут 30 сентября.

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