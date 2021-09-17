Курган, 17 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Курганскую область прибыли из разных городов страны анестезиологи для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

В курганскую больницу №2 прибыли врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист из Саратовского государственного медицинского университета.

С 17 сентября к работе приступили два врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинская сестра-анестезист из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России и два врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинская сестра-анестезист из Амурской государственной медицинской академии.