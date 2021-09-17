Уфа, 17 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Центр адаптивной подготовки параолимпийского резерва могут открыть в Уфе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Kremlin.ru Российские паралимпийцы

Сообщается, что данный вопрос обсуждался в Уфе на встрече главы Башкирии Радия Хабиров с участниками XVI Параолимпийских летних игр в Токио и их тренерами.

Вопрос создания в Уфе на базе школы параолимпийского резерва республиканского методического центра по развитию адаптивных видов спорта, а также возведение крытого легкоатлетического манежа подняли спортсмены и тренеры.

В результате глава региона поручил минспорта Башкирии подготовить предложения по созданию центра адаптивной подготовки паралимпийского резерва, а также проработать возможность софинансирования возведения крытого легкоатлетического манежа из федерального бюджета.

«Республика активно занимается подготовкой преподавателей физкультуры с учётом адаптивных видов спорта. Таким образом, в ближайшие годы мы закроем дефицит в этих специалистах. Кроме того, мы активно проектируем и возводим большие спортивные объекты, реконструируем муниципальные стадионы, строим бассейны, ледовые площадки в городах и райцентрах республики», — заявил Хабиров. На встрече глава республики вручил участникам XVI Параолимпийских летних игр и их тренерам денежные сертификаты и госнаграды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в параолимпийскую сборную РФ вошли 14 представителей Башкирии. В итоге спортсмены из Башкирии завоевали 12 наград: пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.