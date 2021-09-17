Кишинёв, 17 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В молдавском городе Фалешты прошло торжественное открытие памятника румынским солдатам, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне немецко-фашистских войск. Об этом сообщает TVR Moldova.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По данным журналистов, памятник выполнен в виде креста, на котором распят Иисус Христос. Памятник установлен по инициативе местного юриста ЮлианаРусановского. Он считает, что крест будет напоминать о «жертвоприношениях румынских солдат».

Сообщается, что в церемонии участвовали генконсул Румынии в Бельцах Петришор Ионел, представители местной городской администрации и парламента республики, а также историки. Памятник освятил местный епископ.

Стоит отметить, что румынские и немецкие захватчики во время оккупации Кишинёва создали там гетто для евреев, в которое, по разным данным, загнали от 10 тыс. до 25 тыс. человек. Когда советские солдаты освободили столицу Молдавии, в гетто оставалось шесть человек.