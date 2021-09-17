Елабужский район, Татарстан, 17 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог») в отношении 31-летней судебного пристава-исполнителя Елабужского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по РТ.

Эмблема Федеральной службы судебных приставов РФ

«16 декабря 2020 года, находясь в помещении служебного кабинета районного отдела судебных приставов, желая снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарной ответственности за волокиту по исполнительным производствам и заведомо зная о том, что ряд местных жителей, являющихся должниками по исполнительным производствам и не отбывшими административное наказание в виде обязательных работ прекратила в отношении последних исполнительные производства с якобы фактическим их исполнением», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей против новой коронавирусной инфекции. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

Читайте также: В Татарии выявили махинации с прививочными сертификатами