Севилья, Испания, 17 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Испанский «Бетис» одержал победу над шотландским «Селтиком» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

В составе «Бетиса» дубль оформил нападающий Хуанми, ещё по голу забили защитник Хуан Гонсалес и форвард Борха Иглесиас.

У «Селтика» отличились нападающий Албиан Аети и защитники Йосип Юранович с пенальти и Энтони Ралстон.

Во втором туре «Селтик» примет на своём поле немецкий «Байер», а «Бетис» на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем». Матчи пройдут 30 сентября.

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