Барнаул, 17 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае самый большой поток избирателей на участки ожидают сегодня, 17 сентября. Как пояснили представители Общественной палаты Алтайского края, многие, возможно, предпочтут проголосовать сегодня, чтобы освободить для себя выходные: в регионе установилась тёплая, комфортная погода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Мы со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы выборы были максимально прозрачными. Если будут какие-то вопросы, нюансы, то чтобы они фиксировались. Наша задача — чтобы сам процесс голосования прошел максимально открыто», — подчеркнул председатель палаты Юрий Шамков.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента.

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