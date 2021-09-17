Москва, 17 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Центральный банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Платина» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

Лицензия отозвана в связи с тем, банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк «Платина» занимал 246-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО «КС Банк» (г. Саранск).

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