Джакарта, 17 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявили на Тайване.

Коронавирусом за границей заразились 5898 граждан Индонезии. Побороть коронавирус смогли 4983 гражданина Индонезии.

Эпидемия за сутки унесла жизни 242 человек. Еще 673 человека находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer из США.