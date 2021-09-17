Москва, 17 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 17 лесных пожаров на общей площади 319 га. Об этом 17 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Yarnews.net Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.09.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 17 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 319 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Воронежской, Московской, Саратовской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей; в Республиках Марий Эл, Алтай, Якутия и в Башкирии, а также в Алтайском крае.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 18 лесных пожаров на общей площади 128 051 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 596 человек, 138 единицы техники и пять воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 32 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что в Новокузнецком районе и в Междуреченском городском округе Кузбасса 17 сентября сохранится высокая пожароопасность 4 класса.