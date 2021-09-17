Калуга, 17 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Калужской области в 8:00 17 сентября стартовал первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, выборы депутатов представительных органов в пяти муниципальных образованиях, а также повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов в 16 муниципальных образованиях региона. Всего в ходе 23 избирательных кампаний предстоит заместить 75 депутатских мандатов. Об этом сообщили аккредитованному корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.

Выборы

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Для проведения голосования на территории области образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100. Всего в регионе открылись 728 избирательных участков, в том числе четыре временных.

Граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности прибыть на избирательный участок, смогут с 17 по 19 сентября проголосовать на дому в удобное для них время. За процессом голосования наблюдают члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также более 2000 наблюдателей. На избирательных участках присутствуют 97 журналистов из 23 средств массовой информации, которые получили официальную аккредитацию для информационного освещения выборов, а также сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

С 16 сентября на территории области начал работать Центр общественного наблюдения за выборами. Наблюдать за ходом голосования могут политические партии и кандидаты, представители Общественной палаты Калужской области. Видеонаблюдением с трансляцией в режиме реального времени и возможностью хранить запись оснащены 302 избирательных участка и 28 территориальных избирательных комиссий. Остальные участки обеспечены системами видеофиксации для круглосуточного наблюдения за сохранностью избирательной документации и соблюдением избирательных процедур в течение трёх дней голосования.

В условиях непростой эпидемиологической обстановки созданы все условия для безопасного участия граждан в выборах. Все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, а избирательные участки оснащены бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами. В целях обеспечения безопасности в помещениях для голосования установлены стационарные рамки металлодетекторов.