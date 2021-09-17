Москва, 17 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Широкой общественности стали доступны документы о массовой депортации немцев из послевоенной Польши. Материалы 17 сентября на портале История. РФ опубликовало Российское военно-историческое общество.

Histrf.ru План по перемещению германского населения

«Хорошо известно, что депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения», — говорится в публикации.

В РВИО напомнили, что решения об изменении границ Германии и депортации немцев из Польши для «долгосрочного и стабильного национально-территориального размежевания в Центральной и Восточной Европе, а также воссоздания Польши как мононационального государства» были приняты на конференциях глав Антигитлеровской коалиции на завершающем этапе Второй мировой войны.

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В сентябре 1946 года правительство Польши издало декрет «об отделении немцев от польского народа». Согласно утверждённому плану переселения, из Польши предполагалось переместить 3,5 млн немцев (1,5 млн в британскую зону и 2 млн в советскую). Причём принятый в январе 1946 года англо-польско-советский меморандум предписывал сделать это «гуманитарным и организованным способом». Также польские власти обязались обеспечить продовольственные и прочие нужды людей при нахождении на польской территории.

«Первые эшелоны отправились в конце февраля 1946 г. Депортацию предполагалось завершить к 1 августа, отправляя вначале по 120−150 тыс., позднее 240−270 тыс. человек ежемесячно», — уточнили в РВИО.

Однако из-за дефицита польских рабочих рук и необходимости восстановления хозяйства страны, правительство Польши стремилось максимально долго на месте использовать трудоспособное немецкое население. Поэтому сначала депортировали нетрудоспособных, позднее рабочих и служащих, и в последнюю очередь отправляли высококвалифицированные кадры.

«Поляки жестоки, вы не представляете, как они мучают людей. Грабят и заставляют умирать с голоду. Штеттин стал городом смерти и самоубийств… Теперь Карл говорит: лучше смерть в аду, чем возвращение в Штеттин», — рассказывает в письме от 14 апреля 1946 года Дора Клецин.

Публикуемые архивные документы свидетельствуют о том, что правительство СССР было весьма обеспокоено неспособностью польских властей обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев и пыталось побудить польское правительство к решительному пресечению актов насилия в своей зоне ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ, связанные с битвой под Смоленском в годы Великой Отечественной войны.