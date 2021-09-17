В Коми открыли 620 избирательных участков
Сыктывкар, 17 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Коми стартовало трехдневное голосование, все 620 участков начали работу без происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме республики.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
Жителям региона в ближайшие три дня предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и представителей муниципальной власти.
Основные выборы состоятся в 14 муниципальных районах, где предстоит избрать 1264 депутата в 144 совета городских и сельских поселений. Кроме того, будут выборы 11 глав поселений. Дополнительные выборы состоятся в восьми муниципалитетах
В досрочном голосовании приняли участие около четырех тысяч жителей республики.