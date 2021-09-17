Уфа, 17 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Тело пожилой женщины было обнаружено во время тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что поздно вечером 16 сентября спасатели Дюртюлинского района получили информацию о пожаре в жилом доме в селе Нижнеаташево.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит бревенчатый дом размером 8×15 метров. Вскоре огнеборцы ликвидировали открытое горение.

«К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружена погибшая женщина, 1931 года рождения. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожара в бане погибла женщина.