Москва, 17 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Перенос выходных дней на новогодние праздники в 2022 году утвердило правительство России. Об этом 17 сентября сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Выходные дни, календарь

Публикация проиллюстрирована фотографией производственного календаря, где отмечены все праздничны и рабочие дни. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2021 года и закончатся 10 января 2022 года.

Майские праздники в России будут праздновать в два этапа. Первый охватит дни с с 30 апреля по 3 мая, второй этап продлится четыре дня, с 7 по 10 мая. В феврале будет один праздничный день — 23 февраля, а в марте намечено три праздничных дня: 6, 7 и 8 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о праздновании Амурской областью Дня бамовца.