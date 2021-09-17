Барнаул, 17 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В алтайских стационарных социальных учреждениях по случаю выборов организовали выездные избирательные участки. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, сегодня, 17 сентября, пожилые граждане и инвалиды получили возможность воспользоваться своим конституционным избирательным правом. При их работе соблюдаются все противоэпидемиологические меры.

Пресс-служба правительства Алтайского края День выборов в Алтайском крае

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Деонизий Константинович Лазареску проживает в Ключевском доме-интернате малой вместимости для престарелых и инвалидов.

«Я уже успел проголосовать — зачем откладывать, ведь избирательный участок работает в интернате. Нужно выразить свое мнение, принять решение и отдать голос. Всегда участвовал в выборах и считаю, что от нашего выбора зависит будущее страны, наша благополучная старость, так что безразличным быть нельзя!» — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 17 — 19 сентября выбирают депутатов государственной думы и краевого парламента. Накануне спасатели известили, что взяли на учет 1567 объектов, на которых расположен 1771 избирательный участок, а также 72 помещения территориальных избирательных комиссий.

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