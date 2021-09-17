Красноярск, 17 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

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Глава региона отдал свой голос на избирательном участке в лицее №2. Он прибыл туда в 09:00 по местному времени.

Усс отметил, что Госдума и Заксобрание — это «очень важные органы государственной власти, от них многое зависит».

Как сообщало ИА REGNUM, трёхдневные выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут работать все три дня с 08:00 до 20:00.

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В Красноярском крае открылось более 2,1 тыс. избирательных участков.