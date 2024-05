Вашингтон, 17 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Актриса, певица и танцовщица из США Джейн Пауэлл, которая наиболее известна по исполнению ею главной роли в мюзикле «Семь невест для семи братьев» (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), умерла в возрасте 92 лет. Об этом 17 сентября сообщает газета The Washington Post.

Как рассказала изданию подруга актрисы Сьюзан Грейнджер, Пауэлл скончалась в своем доме городе Уилтон (штат Коннектикут).

При этом причины смерти актрисы не уточняются.

Отметим, Джейн Пауэлл была наиболее популярна в 1940—1950 годы и в 1951 она сыграла в мюзикле «Королевская свадьба» (1951), где ее партнером выступил знаменитый голливудский актер Фред Астер. Вместе с тем, она стала широко известна после фильма «Семь невест для семерых братьев» (1954), при этом обе картины номинировались на кинопремию «Оскар» за исполненную Пауэлл песню.

Также актриса снималась в фильмах «Праздник в Мексике» (1946), «Три дорогие дочки» (1948), «Свидание с Джуди» (1948) и др., и принимала участие в театральных постановках. В 1960 году на Аллее славы в Голливуде была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.