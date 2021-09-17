Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 17 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Жители Ямала возмущаются в социальных сетях разницей районных коэффициентов в автономном округе. Об этом сообщает NUR.24.ru.

Строители

Отмечается, что в каждом городе и районе ЯНАО северный коэффициент разнится от 1,3 до 1,8. Он зависит от отрасли работы и территории проживания. По закону, чем севернее территория, тем выше коэффициент.

Однако строитель в Новом Уренгое имеет меньший коэффициент, чем чиновник в Салехарде. Меж тем замечено, что федеральный закон о районных коэффициентах не менялся со времён Советского Союза.

Среди жителей Крайнего Севера разделения быть не должно — районный коэффициент должен быть максимальным и единым для всех северян, считают жители Нового Уренгоя.