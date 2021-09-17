Буэнос-Айрес, 17 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Решения аргентинского лидера Альберто Фернандеса подвергла критике вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер из-за ситуации с предварительным голосованием в преддверии выборов в парламент страны. Об этом говорится 16 сентября в заявлении, опубликованном на ее сайте.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

Реакция вице-президента связана с тем, что проправительственный альянс показал плохие результаты. Киршнер выразила мнение, что политика по сокращению бюджетных расходов, которую проводит Фернандес, ошибочна.

Она считает, что неправильные шаги главы государства пагубно отразятся на экономике и повлияют на результаты выборов. Вице-президент отметила, что неоднократно предупреждала об этом аргентинского лидера.

Кроме того, Киршнер полагает, что президент должен был срочно произвести перестановки в правительстве после результатов, полученных в ходе первичного голосования. Она добавила, что 14 сентября призвала Фернандеса поменять состав исполнительного органа Аоегнтины и предложила назначить премьер-министром губернатора аргентинской провинции Тукуман Хуана Мансура.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября мексиканский парламент принял закон о досрочном прекращении полномочий Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В документе сказано, что в марте 2022 года парламентарии могут провести голосование об отставке главы государства.