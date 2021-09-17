Глазго, Великобритания, 17 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Французский «Лион» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. А на 55-й минуте защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье отметился автоголом.

Во втором туре «Лион» примет на своём поле датский «Брондбю», а «Рейнджерс» на выезде сыграет с пражской «Спартой». Матчи пройдут 30 сентября.

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