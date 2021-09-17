Москва, 17 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта, которые применяются в столичной системе здравоохранения. Рейтинг появился в открытом доступе, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из кф «Из машины» реж Алекс Гарленд. 2014. Великобритания Искусственный интеллект

Публикация рейтинга поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта для развития перспективных технологий в сфере медицины. Использовать данные рейтинга смогут и сами пациенты.

Публичный рейтинг появился по инициативе московского Центра диагностики и телемедицины. Список лучших решений эксперимента по исследованию компьютерного зрения в лучевой диагностике будет ежемесячно обновляться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве рекордными темпами идет внедрение искусственного интеллекта в медицинскую систему города.

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