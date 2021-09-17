Создан рейтинг медсервисов в Москве на основе искусственного интеллекта
Москва, 17 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта, которые применяются в столичной системе здравоохранения. Рейтинг появился в открытом доступе, сообщается на портале мэра столицы.
Публикация рейтинга поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта для развития перспективных технологий в сфере медицины. Использовать данные рейтинга смогут и сами пациенты.
Публичный рейтинг появился по инициативе московского Центра диагностики и телемедицины. Список лучших решений эксперимента по исследованию компьютерного зрения в лучевой диагностике будет ежемесячно обновляться.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве рекордными темпами идет внедрение искусственного интеллекта в медицинскую систему города.
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