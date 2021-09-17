УАЗ получил разрешение выпускать гражданские авто и военную технику
Ульяновск, 17 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Об этом сообщает «Российская Газета».
УАЗ прошёл ресертификацию успешно. Теперь он может продолжать производство автомобилей, которые предназначены для массового потребителя и армии.
Инспекторы проверили предприятие на соответствие качества в дирекциях по качеству, закупок, в сборочном и сварочном производствах, а также в управлениях главных метролога, конструктора, технолога и механика.
«На данный момент предприятие находится в стадии крупной реорганизации. Отмечаю, что процессы идут слаженно. Динамика очевидна», — передает издание слова главного эксперта органа по сертификации «Монолит — Серт» Виктора Шишкина.
Ранее компания «Вейчай-Рус Трейдинвест» представила уникальный УАЗ «Патриот» с китайским дизельным четырехцилиндровым силовым агрегатом Weichai WP2 3Q110E50. Рабочий объём мотора составляет 2,3 литра, а производительность — 110 «лошадей» (280 Нм).
Читайте также: На авторынке Китая представлен аналог УАЗ «Хантер»