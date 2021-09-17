Ульяновск, 17 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Об этом сообщает «Российская Газета».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили УАЗ

УАЗ прошёл ресертификацию успешно. Теперь он может продолжать производство автомобилей, которые предназначены для массового потребителя и армии.

Инспекторы проверили предприятие на соответствие качества в дирекциях по качеству, закупок, в сборочном и сварочном производствах, а также в управлениях главных метролога, конструктора, технолога и механика.

«На данный момент предприятие находится в стадии крупной реорганизации. Отмечаю, что процессы идут слаженно. Динамика очевидна», — передает издание слова главного эксперта органа по сертификации «Монолит — Серт» Виктора Шишкина.

Ранее компания «Вейчай-Рус Трейдинвест» представила уникальный УАЗ «Патриот» с китайским дизельным четырехцилиндровым силовым агрегатом Weichai WP2 3Q110E50. Рабочий объём мотора составляет 2,3 литра, а производительность — 110 «лошадей» (280 Нм).

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