Саратов, , 08:48 — REGNUM В Саратовской области открылись избирательные участки. С 17 по 19 сентября в избиркоме будет работать информационный центр, в который поступят оперативные данные о ходе голосования и предварительные итоги на территории региона.

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В дни голосования запланированы брифинги. Так, 17 сентября информация о ходе выборов и явке участников прозвучит в 15:30, 18 сентября — в 15:30, 19 сентября — в 12:00, 15:30 и 18:30.

С 22:00 19 сентября центр будет работать в реальном времени по информированию о предварительных итогах голосования на основе данных протоколов участковых избирательных комиссий, поступающих по каналам связи ГАС «Выборы» в избирком области.

Видеонаблюдение в Саратовской области организовано на 625 избирательных участках и в 47 территориальных избирательных комиссиях.

В Саратовской области выбирают кандидатов в депутаты Госдумы РФ, в Саратове еще и депутатов гордумы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове День города запланировали отмечать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Основная программа торжеств пройдет 18 и 19 сентября.

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