Майкоп, , 08:28 — REGNUM В Адыгее 17 сентября 2021 года в 08:00 открылись участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания республики — Госсовета-Хасэ седьмого созыва.

Выборы OpenClipart-Vectors

Численность избирателей Адыгеи на 1 июля 2021 года составляет, по данным регионального избиркома, 339 779 человек. Для осуществления избирательного права жителей республики открыты 266 избирательных участков.

На выборах в законодательный орган Адыгеи будут распределены 50 мандатов. Всего на места в парламенте претендуют 380 кандидатов, в том числе 295 кандидатов по спискам и 88 кандидатов-одномандатников, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Напомним, кроме выборов в Госсовет-Хасе, в Адыгее пройдут 18 выборов представителей в органы местного самоуправления.

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