Выборы на Алтае: движение транспорта ограничено
Барнаул, 17 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае на время проведения выборов с 17 по 19 сентября 2021 года в целях усиления мер антитеррористической защищенности принято решение временно ограничить движение транспорта на прилегающих к избирательным участкам территориях.
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Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, также введен запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать альтернативный маршрут движения.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента.
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