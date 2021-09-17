Барнаул, 17 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае на время проведения выборов с 17 по 19 сентября 2021 года в целях усиления мер антитеррористической защищенности принято решение временно ограничить движение транспорта на прилегающих к избирательным участкам территориях.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, также введен запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать альтернативный маршрут движения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента.

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