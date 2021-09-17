Якутск, , 08:37 — REGNUM В Якутии наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей на два участка для голосования. Людей привезли на автобусах, принадлежащих компаниям «Полярные авиалинии» и «Сахатранснефтегаз», сообщает 17 сентября Якутия.инфо. СМИ опубликовало видео этого процесса.

Выборы Gov.spb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: В Якутии к избирательным участкам выстраиваются очереди

«На УИК №755 и «778 Гагаринского округа зафиксирован массовый подвоз от предприятий «Сахатранснефтегаз» и «Полярные авиалинии». Их встречают члены УИК с правом решающего голоса и проводят к себе на участок. Отмечу, что подвоз избирателей запрещен законом», — отметил координатор штаба «Справедливой России» Мичил Николаев.

По информации штаба, прибывшие избиратели подходят к определенному наблюдателю УИК от одной из партий и отмечаются. Наблюдатели считают, что такое поведение может свидетельствовать о подкупе избирателей и использовании административного ресурса.

«По нашим данным, подвоз обретает массовый характер — в нём участвуют городские автобусники, управы, республиканские предприятия», — отметил Мичил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в первый день голосования настолько активны, что у входа на некоторые участки избиратели стоят в очереди.