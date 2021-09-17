Якутск, 17 сентября 2021, 08:37 — REGNUM В Якутии наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей на два участка для голосования. Людей привезли на автобусах, принадлежащих компаниям «Полярные авиалинии» и «Сахатранснефтегаз», сообщает 17 сентября Якутия.инфо. СМИ опубликовало видео этого процесса.
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По информации штаба, прибывшие избиратели подходят к определенному наблюдателю УИК от одной из партий и отмечаются. Наблюдатели считают, что такое поведение может свидетельствовать о подкупе избирателей и использовании административного ресурса.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в первый день голосования настолько активны, что у входа на некоторые участки избиратели стоят в очереди.