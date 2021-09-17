Грозный, , 08:26 — REGNUM В Чечне стартовал первый день выборов, которые в 2021 году проходят в течение трех дней. В республике будут избраны депутаты Государственной думы восьмого созыва, депутаты парламента Чечни, главы республики и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе в городе Грозном, двух городских поселениях, 14-ти муниципальных районах и 174-х сельских поселениях. Всего будут замещены 2170 мандатов.

Выборы Avo.ru

Ровно в 08:00 в республике открылись все участки для голосования. Всего на территории Чеченской Республики 515 избирательных участков, включая 20 временных. Они готовы принять 754 031 избирателя, который зарегистрирован на 1 июля 2021 года в субъекте РФ.

Избирателям Чечни предстоит избрать главу республики на новый срок. В регионе выборы руководителя республики проводятся прямым голосованием. Каждый избиратель может проголосовать за трех зарегистрированных избиркомом кандидатов на этот пост: Рамзана Кадырова, Халида Накаева и Ису Хаджимурадова.

Избиратели Чечни также выберут новый состав парламента региона. Будет распределен 41 мандат. Напомним, выборы депутатов в парламент Чечни проводятся по пропорциональной системе.

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