Красногорск, 17 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявлен на территории Московской области. Это 17 сентября следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

jill111 Заморозки

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Уточняется, что «оранжевый» уровень опасности означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также указывается, что период предупреждения о заморозках до — 3 °C будет действовать в Подмосковье с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 17 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C.