Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 17 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. На Ямале предприятие не оплатило труд несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Установлено, что ООО «Ресурс» безвозмездно, без оформления трудовых отношений привлекло двух несовершеннолетних из Тазовского района к уборке свалок бытовых отходов в селе Находка. Детям работу не оплатили.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании отношений ООО и подростков трудовыми, внесении в трудовые книжки несовершеннолетних записи о периодах их работы и взыскании в пользу детей заработной платы на сумму более 73 тыс. рублей.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований прокуратуры отказал. Надзорное ведомство обжаловало решение. В итоге окружной суд согласился с мнением прокуратуры, удовлетворив иск в полном объёме. Дети получили причитающиеся за работу деньги.