Магас, 17 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Ингушетии дан старт голосованию на выборах, которые в 2021 году проходят в течение трех дней. С 08:00 в республике заработали 137 участковых избирательных комиссий. С 17 по 19 сентября жители региона будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и Народное собрание республики седьмого созыва. Численность избирателей в Ингушетии по данным избиркома на 1 июля 2021 года, составляет 231 557 человек.

uglowp Выборы

На выборах депутатов Госдумы РФ по одномандатному округу №13 будет избран один депутат. По Ингушскому одномандатному округу в выборах участвуют пять претендентов, выдвинутых политическими партиями.

В парламент Ингушетии будет избрано 32 депутата от четырех партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Выборы депутатов Народного собрания в республике проходят по пропорциональной системе.

За ходом выборов в Ингушетии будут следить 1489 наблюдателей. Из них за соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут наблюдать 274 человека, назначенные субъектами общественного контроля. Помимо этого, еще 1215 человек выдвинуты в качестве наблюдателей от политических партий и избирательных объединений.

Читайте также: В Ингушетии изберут новый парламент