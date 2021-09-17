Иркутск, , 08:21 — REGNUM Глава Приангарья Игорь Кобзев сегодня, 17 сентября проголосовал на избирательном участке № 604, который расположен в 76-й иркутской школе. Туда он пришел вместе с супругой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев пришел на избирательный участок в месте с женой Пресс-служба правительства Приангарья

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«Сегодня мы начинаем голосование за кандидатов, которые будут представлять интересы жителей Иркутской области, нашего региона в Государственной Думе. Я считаю избрание депутатов Госдумы важным событием в жизни страны.

Мы все заинтересованы в том, чтобы в новом созыве Иркутскую область представляли командные люди, ответственные, способные отстаивать позиции региона. Впереди у нас много хороших проектов, которые мы будем реализовывать вместе. Я бы хотел обратиться ко всем жителям Иркутской области с просьбой прийти на избирательные участки. Для нас важен каждый голос!» — отметил глава области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области помимо депутатов Госдумы РФ, назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний (самые крупные кампании: выборы мэров Балаганского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Зимы, депутатов думы Катангского района).

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