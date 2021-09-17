Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Ростовской области заявление для участия в дистанционно электронном голосовании подали 10% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Заявления поступили от 302 527 донских избирателей. В удалённом режиме можно проголосовать с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября.

Напомним, что в Ростовской области утром 17 сентября начал работу 2 601 избирательный участок. В течение трёх дней донские избиратели будут выбирать депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, на Дону пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов будет распределено на выборах местного уровня.