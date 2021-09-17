Джакарта, 17 сентября 2021, 08:20 — REGNUM Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer из США, сообщает CNN Indonesia.
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В Индонезию доставили 1 755 000 доз вакцины против коронавируса.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что вакцина была импортирована в рамках двусторонней схемы сотрудничества с правительством Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 484 971 человек, или 20,8% населения страны.
Подробнее в материале: Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 млн человек