Джакарта, , 08:20 — REGNUM Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer из США, сообщает CNN Indonesia.

Коробки с вакциной Pfizer Gov.br

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В Индонезию доставили 1 755 000 доз вакцины против коронавируса.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что вакцина была импортирована в рамках двусторонней схемы сотрудничества с правительством Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 484 971 человек, или 20,8% населения страны.

Подробнее в материале: Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 млн человек