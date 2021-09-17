Владивосток, 17 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Приморье в начале следующей рабочей недели ожидают сильные ливни и ураганный ветер, сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Наталья Диева Дождь

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«В связи с влиянием активного атмосферного фронта в крае 21 и 22 сентября ожидаются сильные дожди с количеством до 50 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах дожди будут сопровождаться ветром до 25 м/с. На южном побережье возможны грозы и ветер порывами до 20 м/с», — пояснили специалисты.

Есть вероятность выхода рек из берегов с подъёмом уровня воды до 1,3 метров. Возможно подтопление пониженных территорий.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 18 сентября ожидается усиление ветра до 17 м/с, умеренный дождь.