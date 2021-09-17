Самара, , 08:21 — REGNUM Выборы депутатов Государственной думы начались в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает Избирательная комиссия региона.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в области начали работать 1804 участковые избирательные комиссии. Граждане могут проголосовать на выборах с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Отмечается, что за выборами в регионе будут следить свыше пяти тысяч общественных наблюдателей.