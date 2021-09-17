Архангельск, 17 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Архангельской области все 832 избирательных участка открылись вовремя, выборы стартовали без происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Напомним, помимо депутатов Госдумы, жителям региона предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных Собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области видеокамерами оснастили 40% избирательных участков.