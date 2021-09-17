Челябинск, 17 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. На выборах в Челябинске не подтвердились сообщения одного из телеграм-каналов о том, что на участках в трёх районах города голосование идёт с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней без опломбировки. Об этом сообщает облизбирком.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM КОИБ

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Речь в сообщении канала шла о Центральном, Калининском и Курчатовском районах. По данным же комиссии, в последнем КОИБы вообще не установлены. Что касается мест, где они работают, то там с пломбировкой всё в порядке. Пломбы там не нарушены.

«Голосование идёт в штатном режиме», — добавили в комиссии.

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