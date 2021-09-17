Благовещенск, 17 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Амурской области в связи с ожидающимися заморозками. Об этом 17 сентября сообщается на сайте Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки

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«18−19 сентября местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до — 2 °С», — говорится в сообщении.

При этом в предстоящие выходные в Благовещенске ожидается ясная погода и до +17 °С, в южных районах — до +16 °С, в северных — до +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на ремонт социальных учреждений Приамурья после паводка необходимо 122 млн рублей.