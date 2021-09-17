Москва, 17 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В 2021 году жители Москвы чаще всего называли своих новорождённых детей Александрами и Софьями (Софиями). Эти имена вновь стали самыми популярными. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Kris Gabbard Дети

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По данным службы, такие имена как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём, оставались в топе последние 20 лет. А вот в 2000 году вторым по популярности было имя Никита. Также мальчиков часто называли Алексей, Андрей и Илья. В 2010—2015 годах мода на эти имена постепенно ушла, а в топе оказались Егор и Кирилл, пишет RT.

Среди классических имён в 2021 году Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое.

В рейтинге имён 2010 года имя Софья (София) было на девятой строчке, а с 2015-го стало самым популярным для девочек.

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Среди женских имён в этом году часто встречаются Алиса и Ева. Также родители называют своих новорождённых дочерей Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве самыми редкими именами стали Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, Рим, Индия, Вена. Также родители называли своих детей Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.