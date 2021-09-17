Пекин, 17 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального достоинства, законных прав и интересов продолжит Китай. Такое заявление сделал 17 сентября глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в Душанбе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Ван И также поблагодарил Белоруссию за твёрдую поддержку по важнейшим для Китая интересам. Глава МИД Китая выразил уверенность в том, что Белоруссия продолжит идти по пути развития, не опасаясь насилия. Кроме того, Ван И заявил о необходимости двум сторонам углублять сотрудничество в области совместного строительства проектов инициативы «Один пояс, один путь», обогащать содержание китайско-белорусских отношений стратегического партнерства, принося ещё больше пользы народам двух стран. Коснувшись темы пандемии коронавируса, Ван И выразил готовность помочь Минску в борьбе с COVID-19.

В свою очередь Макей поблагодарил Китай за поддержку на международной арене и заверил китайского коллегу о поддержке Минском Пекина по вопросам, касающимся интересов Китая. В частности, включая вопросы Тайваня, Гонконга Синьцзяна и Тибета. Также Макей выразил готовность выступать против политизации вопроса о происхождении коронавирусной инфекции со стороны Евросоюза и США.