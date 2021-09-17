Махачкала, 17 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Дагестане стартовал первый день голосования на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва и в парламент региона. Ровно в 08:00 в республике открылись все избирательные участки. Всего их 1927, в том числе 99 из них оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Yarregion.ru Выборы

Работу выборов обеспечивают 13 тыс. членов избиркомов с правом решающего голоса. В Дагестане участие в голосовании могут принять 1 млн 696 тыс. избирателей.

В период с 17 по 19 сентября в Дагестане также состоятся выборы депутатов в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит избрать 90 депутатов парламента. На мандаты депутатов претендуют свыше 780 кандидатов от пяти политических партий: ЛДПР, КПРФ, «Партия Роста», Единая Россия» и «Справедливая Россия».

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