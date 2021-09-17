Сеул, , 08:16 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 14 по 16 сентября среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 36%, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 57% опрошенных, что на 5% больше, чем неделю назад. 7% респондентов воздержались от ответа.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 1% и составил 32%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 6%, до 34%.