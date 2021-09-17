Сеул, 17 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 14 по 16 сентября среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 36%, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 57% опрошенных, что на 5% больше, чем неделю назад. 7% респондентов воздержались от ответа.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 1% и составил 32%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 6%, до 34%.