Оренбург, , 08:51 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 17 сентября работает на востоке региона и проголосовал утром на избирательном участке в Кувандыке, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер Пресс-служба правительства Оренбургской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Губернатор приехал в школу №2 Кувандыкского городского округа, где работает УИК №620, вскоре после открытия участка.

«Искренне надеюсь, что и оренбуржцы воспользуются своим конституционным правом и с 17 по 19 сентября придут на избирательные участки либо проголосуют дистанционно», — сказал он.

Напомним, в Оренбуржье проходят выборы депутатов Госдумы РФ, Заксобрания. В 21 муниципальном образовании проходят допвыборы депутатов местных советов. В трех селах выбирают глав.